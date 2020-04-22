Власти разрабатывают программу поэтапного выхода из ситуации, спровоцированной коронавирусом (ВИДЕО)

Власти разрабатывают программу поэтапного выхода из ситуации, спровоцированной коронавирусом (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы сообщил президент Игорь Додон. 

Он отметил, что в настоящее время руководство страны разрабатывает план выхода из ситуации, вызванной коронавирусом. Речь идет о возобновлении некоторых видов деятельности, которые ранее были приостановлены. По словам главы государства, этот процесс будет происходить поэтапно.

– Первый этап – 27 апреля, второй – 15 мая, далее – 1 июня. Скорее всего, раз в две недели, после оценки полученных результатов, мы будем принимать решения о снятии новых ограничений. Это не означает послабление. Это значит, что некоторые сектора вернутся к нормальной деятельности, – пояснил президент. 

Глава государства отметил, что на каждом этапе за ситуацией будут пристально следить, и если будет замечено ухудшение, некоторые ограничения вернут. Игорь Додон также рассказал, что точную информацию о том, какие ограничения будут сняты на первом этапе, с понедельника, 27 апреля, представят после специального заседания руководства страны, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

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