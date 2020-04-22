Власти разрабатывают программу поэтапного выхода из ситуации, спровоцированной коронавирусом (ВИДЕО)

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Об этом на брифинге для прессы сообщил президент Игорь Додон.

Он отметил, что в настоящее время руководство страны разрабатывает план выхода из ситуации, вызванной коронавирусом. Речь идет о возобновлении некоторых видов деятельности, которые ранее были приостановлены. По словам главы государства, этот процесс будет происходить поэтапно.

– Первый этап – 27 апреля, второй – 15 мая, далее – 1 июня. Скорее всего, раз в две недели, после оценки полученных результатов, мы будем принимать решения о снятии новых ограничений. Это не означает послабление. Это значит, что некоторые сектора вернутся к нормальной деятельности, – пояснил президент.

Глава государства отметил, что на каждом этапе за ситуацией будут пристально следить, и если будет замечено ухудшение, некоторые ограничения вернут. Игорь Додон также рассказал, что точную информацию о том, какие ограничения будут сняты на первом этапе, с понедельника, 27 апреля, представят после специального заседания руководства страны, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

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