Власти рассмотрят возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева

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Об этом на своей странице в соцсети после еженедельного совещания руководства страны написал Игорь Додон.

– В течение нынешней недели мы рассмотрим возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева после 15 мая – по завершении действия чрезвычайного положения, – пояснил он.

Напомним, регулярные перелеты в Молдову и из Молдовы отменены с 17 марта. В настоящее время осуществляются только чартерные рейсы.

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