Власти проверят исполнение мер по борьбе с коронавирусом в районах страны (ВИДЕО)

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Ситуация с коронавирусом в нашей стране строго контролируется. Власти готовы ко всем возможным сценариям, даже к самому сложному. Об этом на брифинге для прессы после заседания Единого центра управления заявил Игорь Додон.

– Да, мы не рады тому, что у нас 6 новых случаев. Но по сравнению с динамикой других стран, ситуация у нас лучше, случаев меньше. Это означает, что мы управляем ситуацией, – сказал президент.

Глава государства в очередной раз призвал всех по возможности оставаться дома и не посещать в предстоящие дни общественные места, чтобы не подвергать себя риску заражения. Он также рассказал, что завтра состоятся 5 зональных заседаний с участием руководителей районов для обсуждения ситуации и предпринимаемых мер на местном уровне.