Власти призвали кишинёвцев оставаться дома на пасхальные праздники

Власти призвали кишинёвцев оставаться дома на пасхальные праздники

Примария Кишинёва призвала горожан соблюдать меры самоизоляции и карантина и во время пасхальных праздников.

Во время сегодняшней онлайн-конференции примар столицы Ион Чебан попросил жителей столицы оставаться дома и не ходить в церковь, пишет moldpres.md.

– Я понимаю желание жителей города участвовать в церковных службах. В то же время обращаю внимание, что в этот период растёт риск заражения COVID-19, поэтому граждане должны соблюдать режим самоизоляции и карантин, – отметил Чебан.

Недавно министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что то, как будут проводиться пасхальные праздники, зависит от развития пандемии в Республике Молдова.

– Если обострения не будет, возможно, будут более мягкие меры. Но всё зависит от развития эпидемиологической ситуации, – сказал Войку.

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