Власти приняли решение об автоматическом продлении инвалидности во время пандемии

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Автоматическое продление статуса инвалидности, который истекает в период чрезвычайного положения, было одобрено властями. Это решение позволит гражданам во время карантина не потерять право на социальные пособия.



Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям, так как во время чрезвычайного положения люди не могут обращаться к врачу, и, соответственно, предоставить необходимые документы. Процесс оценки степени инвалидности будет возобновлён после отмены чрезвычайного положения, пишет ipn.md.

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