Власти приняли решение о создании кризисной ячейки на случай сильных снегопадов

Власти приняли решение о создании кризисной ячейки на случай сильных снегопадов

В столичной примэрии сообщили о создании кризисной ячейки на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных обильными снегопадами и иными неблагоприятными метеоусловиями. Соответствующее положение было подписано сегодня генпримаром Ионом Чебаном.

Согласно документу, кризисная ячейка будет созываться по необходимости для мониторинга и проведения работ по очистке дорог, обработке противоскользящим материалом основных улиц города и т. д.

В состав ячейки вошли вице-примар Виктор Киронда, советник мэра по коммунально-жилищной сфере, преторы секторов, главы муниципальных служб, руководители муниципальных предприятий ЖКХ, поставщики электроэнергии, представители Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, Генерального инспектората полиции и др.

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