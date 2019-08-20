Власти предпримут меры по оптимизации движения на границе в конце лета

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Власти предпримут ряд дополнительных мер по оптимизации движения через пункты пропуска на границе с Украиной. По опыту прошлых лет, здесь в конце августа существенно увеличивается пассажиропоток.

Власти заверяют, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы избежать очередей на границе. На самых востребованных КПП будут пополнены ряды персонала, открыты все полосы досмотра, в том числе с применением реверсивной системы пропуска.

Как передаёт moldpres.md, в ближайшие две недели многие наши сограждане отправятся на черноморское побережье на отдых. В связи с этим власти прогнозируют значительное увеличение числа пассажиров и транспортных средств, которые будут пересекать границу через пункты пропуска “Паланка”, “Тудора”, “Крива”, “Атаки”, “Мирное” и “Джурджулешть-Рени”.

Пограничная полиция рекомендует гражданам перед выездом просматривать обстановку на всех КПП с помощью онлайн-приложения. Кроме того, позвонив по номеру 022 259 717, граждане могут получить информацию о правилах и условиях пересечения государственной границы, а также о ситуации в пунктах пропуска.