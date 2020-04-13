Власти предлагают новую меру для поддержки экономических агентов: подробности (ВИДЕО)

0

Руководство страны предлагает новую меру для поддержки экономических агентов, пострадавших в результате кризиса, в котором оказалась наша страна. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

В частности, отметил он, принято решение компенсировать банковские кредиты в размере фонда заработной платы за три месяца, в случае если экономический агент взял или возьмет заём на выплату зарплат или на оборотный капитал, в срок до 31 декабря 2020 года.

– То есть, если экономический агент, предприниматель возьмет кредит на три месяца для выплаты зарплат или для оборотных средств, проценты по этому кредиту будут покрыты за счет государственного бюджета, – пояснил президент.

Игорь Додон призвал экономических агентов воспользоваться этой возможностью.

– Самое дорогое, что у вас есть сейчас, уважаемые предприниматели, – это люди, ваши сотрудники. Поэтому помимо пособия по безработице, которую предлагает государство, было решено оказать вам дополнительную поддержку в качестве оплаты процентов по кредитам, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.