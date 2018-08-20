Власти объявили оранжевый код в связи со вспышкой кори: болезнь была зафиксирована уже в 7 районах (ВИДЕО)

В эти выходные были зарегистрированы ещё несколько случаев кори у жителей населённых пунктов в Кагульском районе. Власти бьют тревогу в связи с невероятно быстрым распространением вируса.

На данный момент заболевшие регистрируются уже в семи районах республики: в Чадыр-Лунгском, Тараклийском, Вулканештском, Унгенском, Страшенском, Ниспоренском и Кагульском. По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь, в результате сегодняшнего внеочередного заседания национальной комиссии по общественному здоровью было принято решение о разработке национального плана по предотвращению распространения эпидемии путём вакцинирования детей и взрослых до 1 сентября.

Кроме этого, было решено взять ситуацию под строгий контроль, пишет realitatea.md. Так, работники первичных медицинских услуг обязаны к 1 сентября идентифицировать детей, которые не были вакцинированы и, обсудив с родителями риски заболевания, провести вакцинацию этих детей. Совместно с министерством образования было принято решение тщательно контролировать состояние детей в первый месяц нового учебного года для того, чтобы предотвратить возможное дальнейшее распространение инфекции.

Согласно проведённым исследованиям, было установлено, что возникновению опасности способствует низкая степень вакцинирования, которая в частности регистрируется в Бельцах, Каушанах, Яловенах, Тирасполе, Дубоссарах, Слободзее, а также в Чадыр-Лунге и Тараклии, где была изначально зафиксирована вспышка. Кроме этого, по словам министра, положение дел усугубляет ситуация, которая сформировалась в соседних странах – Украине и Румынии, где насчитывается большое количество заболевших, и интенсивная миграция наших граждан в эти страны.

– Не в последнюю очередь мы должны осознавать ещё один аспект в определении опасности, что все дети, все случаи кори могут дополниться различными осложнениями, как пневмония, респираторные заболевания, включительно и фатальные исходы, – отметила Светлана Чеботарь.

Стоит отметить, что корь передаётся воздушно-капельным путём. Вероятность заражения невакцинированного человека составляет 100%, а один больной человек может заразить ещё 18 непривитых.