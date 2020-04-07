Власти не допустят роста преступности. Число патрулей на улицах будет увеличено (ВИДЕО)

Власти не допустят роста преступности. Число патрулей на улицах будет увеличено (ВИДЕО)

Безопасность граждан и их имущества – в приоритете руководства страны. МВД и силовые структуры будут работать в режиме нон-стоп, чтобы не допустить ухудшения криминогенной ситуации вследствие кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом Игорь Додон заявил после заседания ВСБ, отметив, что держит этот вопрос под личным контролем. 

– У нас есть детальный план действий на следующие недели. В том числе мы увеличим количество патрулей на улицах, чтобы дать понять тем, кто намеревался нарушить законодательство, что это не пройдет, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md