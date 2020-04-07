Власти не допустят роста преступности. Число патрулей на улицах будет увеличено (ВИДЕО)

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Безопасность граждан и их имущества – в приоритете руководства страны. МВД и силовые структуры будут работать в режиме нон-стоп, чтобы не допустить ухудшения криминогенной ситуации вследствие кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом Игорь Додон заявил после заседания ВСБ, отметив, что держит этот вопрос под личным контролем.

– У нас есть детальный план действий на следующие недели. В том числе мы увеличим количество патрулей на улицах, чтобы дать понять тем, кто намеревался нарушить законодательство, что это не пройдет, – сказал он.

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