Власти намерены усилить меры по защите лесов от пожаров

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Агентство “Молдсилва” объявило сегодня об усилении мер по защите лесов в связи с сильными ветрами, которые могут вызвать лесные пожары.

С приходом весны высокие температуры и сильные порывы ветра могут представлять определённую опасность. В то же время, начало сельскохозяйственных работ на земельных участках рядом с лесным фондом, а также тот факт, что все больше людей предпочитают выбираться на отдых в лесопосадки, создают благоприятные условия для возникновения лесных пожаров, – уточнили в “Молдсилва”.

В этой связи планируется внедрение ряда мер по предотвращению лесных пожаров, пишет moldpres.md. К ним относятся: усиленное патрулирование лесных массивов, особенно в периоды повышенного риска, обеспечение оперативных мер по тушению пожаров, в том числе снабжение лесных подразделений необходимыми средствами пожаротушения.

В то же время агентство “Молдсилва” призывает граждан быть ответственными и убирать за собой, в особенности во время отдыха на природе. В случаях пожара граждан просят незамедлительно обращаться в службу 112.