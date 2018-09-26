Власти намерены штрафовать тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах

Административное наказание будет грозить тем, кто нарушает правила обеспечения чистоты, выбрасывая мусор через окно или оставляя пакеты с отходами во дворах, на улицах. Будут штрафовать и тех, кто оставляет строительный мусор или крупногабаритные вещи на платформах для сбора отходов.

В связи с этим власти призывают жильцов и управляющих жилыми домами сообщать о нарушителях, чтобы они ответили по всей строгости закона, пишет ipn.md. По словам начальника Отдела озеленения и благоустройства Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Василия Ефрос, речь идет в первую очередь об общей культуре, потому что некоторые предпочитают делать уборку в своем доме, но их не волнует общественное пространство. Он также отметил, что часто случается так, что жильцы выбрасывают мешки с мусором прямо с балконов, бросают за окно окурки или плюют шелуху от семечек.

– Что касается строительных отходов, которые выбрасываются на платформы для сбора мусора, то при модернизации этих платформ вокруг них будут посажены кустарники, чтобы ограничить доступ к этим местам, – отметил Василий Ефрос.

Как правило, те, кто допускает такие нарушения, делают это ночью, чтобы другие жильцы не стали этому свидетелями. То же самое происходит и в случае крупногабаритных отходов – шкафы, кровати, или в случае отходов растительного происхождения. Часто люди из частного сектора выбрасывают растительные отходы, которых собирают в огородах и во дворах, на платформы для сбора отходов.

Пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати сообщила, что с начала текущего года полиция составила около 1 900 протоколов за нарушение правил обеспечения чистоты в городских и сельских населенных пунктах. Административные комиссии в рамках претур секторов или примэрий, в случае пригородов, принимают решения по ним. Штрафы колеблются между 18 и 36 условных единиц.

Примечательно, что Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает санкции за нарушение правил обращения с отходами, которые составляют от 12 до 30 у.е. в случае физических лиц, а для юридических лиц штрафы могут достигать даже 300 у.е.