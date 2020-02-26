Власти Молдовы: За последние сутки в страну не въезжали граждане с симптомами коронавируса

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За последние 24 часа не выявлено лиц с симптомами коронавируса нового типа, въехавших на территорию Республики Молдова. Об этом заявили представители Пограничной полиции на сегодняшнем заседании Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Как говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, по представленным на заседании Национального координационного центра данным, за последние сутки из Италии прибыли 436 человек прямыми рейсами из Турина, Милана и Рима, передаёт moldpres.md.

На КПП состояние людей тщательно проверяется с помощью цифровых термометров, их информируют о мерах предосторожности и рекомендациях ВОЗ в отношении предотвращения заражения коронавирусом нового типа. Прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, заполняют карточки эпидемиологического обследования с указанием личных данных для проверки семейным врачом по месту жительства.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну подтвердила необходимость информирования и повышения ответственности населения для сотрудничества с персоналом Пограничной полиции, а также для заявления личных данных и истории поездок.

Напомним, что в начале недели молдавские власти объявили о повышении уровня готовности к эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом нового типа и объявили “желтый” код на национальном уровне.