Власти Молдовы приняли к сведению решение ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова приняло к сведению решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в китайском городе Ухань.

В пресс-релизе, размещённом на сайте учреждения, опубликовано решение Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям от 30 января 2020 года о вспышке коронавируса в Китае. На экстренном совещании было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию международного значения, но без ограничений международной торговли и передвижения, пишет moldpres.md.

Кроме того, ВОЗ призвала все страны и правительства быть готовыми к тому, чтобы противостоять случаям коронавируса, и к пересмотру планов, касающихся чрезвычайных ситуаций. В это время национальные власти могут ввести дополнительные меры сканирования в аэропортах и ​​других общественных местах для контроля за состоянием здоровья населения.

Введённые ВОЗ рекомендации являются временными и будут пересматриваться каждые три месяца.