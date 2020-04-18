Власти Молдовы обсудили с ВБ проект помощи в связи с пандемией

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Представители Министерства финансов, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Министерства иностранных дел и европейской интеграции провели переговоры с Всемирным банком в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной COVID-19.

Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов МАР (структура Всемирного банка), составляет 52,9 млн евро. Его цель – предотвращение, обнаружение и реагирование на угрозы в связи с пандемией COVID-19, пишет moldpres.md.

Проект будет состоять из двух составляющих. Первая предусматривает подтверждение случаев, укрепление системы здравоохранения, информационную деятельность, социальную и финансовую поддержку домохозяйств. Вторая касается управления, мониторинга и оценки внедрения.

Осуществлять проект будет Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты через специальную группу, созданную для этой цели. Максимальный срок внедрения – до 30 апреля 2022 года.

Проект поможет повысить безопасность персонала на первой линии на всех уровнях, обеспечить человеческий и технический потенциал отделений интенсивной терапии, поддержать усилия по оказанию социальной помощи, направленные на смягчение последствий карантинных мер для бедного населения, – уточнили в Минфине.

Проект рассчитан на инфицированных лиц, людей из групп риска, в частности, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, медицинский персонал, медицинские учреждения и учреждения по проведению тестирования, агентства общественного здравоохранения и население в целом.

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