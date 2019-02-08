Власти Канады отказались открыть 3 участка для молдавских выборов на своей территории

Власти Канады отказались открыть 3 участка для молдавских выборов на своей территории

В Канаде на предстоящих парламентских выборах откроют всего один избирательный участок вместо изначально запланированных трёх. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Как отмечает источник, правительство Канады проинформировало о том, что законодательство этой страны не позволяет открывать избирательные участки других стран вне дипломатических миссий этих государств.

Соответствующее решение было озвучено Посольству Республики Молдова в Канаде после того, как дипломатическая миссия попросила местные власти разрешить открытие 3 избирательных участков на предстоящих выборах согласно решению ЦИК от 19 января текущего года. В ответе Министерства иностранных дел в Оттаве говорится о том, что Посольство Республики Молдова было проинформировано, что отказ основывается на положениях канадского законодательства.

Стоит отметить, что Посольство Республики Молдова в Канаде находится в столице этой страны, Оттаве. Там и будет открыт избирательный участок на предстоящих выборах. Ещё два участка планировалось открыть в Торонто и Монреале, где живёт существенное количество молдавских граждан.

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