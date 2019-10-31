Киоски, работавшие летом в столичных парках, будут эвакуированы

Киоски, работавшие летом в столичных парках, будут эвакуированы

Передвижные торговые точки, которые были установлены в столичных парках и скверах в летний период, будут эвакуированы. Соответствующее распоряжение подписал и. о. генерального примара Кишинёва Адриан Талмач.

Согласно распоряжению, 31 октября – последний день работы киосков, передаёт moldpres.md. С завтрашнего дня они приостановят свою деятельность и будут эвакуированы. Экономические агенты должны освободить площадь в бывших зонах деятельности и благоустроить территорию. С другой стороны, претуры секторов будут контролировать соблюдение экономическими агентами срока, установленного для эвакуации киосков.

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