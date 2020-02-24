Власти хотят ввести единый билет на проезд в общественном транспорте

Власти хотят ввести единый билет на проезд в общественном транспорте

К 1 апреля 2020 года рабочая группа по введению электронной оплаты в городском общественном транспорте представит план действий по развитию данной услуги.

Вице-мэр Виктор Киронда заявил сегодня на еженедельном заседании служб примарии, что концепция развития услуг электронной оплаты в троллейбусах и автобусах будет представлена до 1 апреля. По его словам, для ее развития будет инициировано государственно-частное партнёрство.

В этой связи, власти хотят ввести единый проездной билет в городском пассажирском транспорте, передаёт moldpres.md.

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