Вниманию туристов! Власти Греции предупредили о распространении вируса лихорадки Западного Нила

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После пожаров растительности Министерство иностранных дел Великобритании предупредило, что комары представляют опасность для здоровья людей. Эти насекомые являются переносчиками опасного вируса лихорадки Западного Нила.

Органы здравоохранения Греции советуют туристам принять все необходимые меры, чтобы защитить себя от укусов комаров, так как в прошлом году от вируса лихорадки Западного Нила скончались 50 человек, передаёт unimedia.info.

– Вирус распространили в Греции перелётные птицы. Мы рекомендуем туристам принимать защитные меры, носить одежду с длинными рукавами, не находиться у водоёмах со стоячей водой, использовать москитные сетки и инсектициды, – отметил директор департамента по контролю над инфекционными заболеваниями Национальной организации общественного здравоохранения Данай Перванидоу.

Стоит отметить, что в прошлом году в Греции вирусом лихорадки Западного Нила были заражены по меньшей мере 316 человек, 50 их них скончались. Власти Греции отметили, что в этом году сезон распространения вируса начался необычно рано. В результате лабораторных анализов было установлено, что случаи заболевания вирусом лихорадки Западного Нила регистрировались как в сельской местности, так и в городской сфере. Обычно у людей, инфицированных вирусом, не проявляются никакие симптомы.

Примечательно, что в этом году в Греции ожидается 31 млн туристов, что приблизительно в 3 раза больше количества жителей этой страны. По этой причине власти принимают строгие меры для предотвращения вируса Западного Нила. Греция не единственная страна, в которой наблюдается рост числа случаев заболевания вирусом. Такие проблемы были зарегистрированы органами здравоохранения Италии, Кипра, Румынии и Сербии.