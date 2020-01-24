Власть обретает черты “монолита”, – Цырдя

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Наступивший политический год обещает быть эффективным. Об этом в эфире программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV заявил политолог, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Эксперт отметил, что главным достижением прошедшего года стало сотрудничество важнейших государственных институтов – президента, парламента и правительства, которые придерживаются общих принципов и целей.

– Власть обрела определенную вертикаль и власть обретает определенные черты “монолита” в том плане, что существует реальное сотрудничество между парламентом, правительством и президентом. Нет того, что было у нас до сих пор, когда 3-4 партии “пилят” министерства, пилят схемы, деньги и другое, – отметил Цырдя.

Политолог добавил, что когда есть общая команда и общая “психология” в работе руководства страны, то и результаты будут эффективными. Он также подчеркнул, что государство сделало акцент на социальную политику, что, безусловно, положительно скажется на жизни простых людей.

– Самое главное, что президенту наконец-то удалось дать определенные черты социального государства. Наконец-то удалось внедрить инициативу о двойной индексации пенсий, компенсации за тепло, введение пенсии по потере супруга в течение пяти лет, реальный рост заработной платы на 10% по всем секторам. Особенно радует тот факт, что удалось повысить и определенные социальные выплаты инвалидам, участникам военных действий и так далее, – сказал эксперт.

Богдан Цырдя также добавил, что уже сейчас четко обозначаются контуры новой экономической политики, которая “завязана” на усилении экономического роста за счет государственной политики, крупных инфраструктурных проектов, которые государство намерено запустить, начиная с марта-апреля этого года.

– Я имею ввиду этот кредит в 500 миллионов, который сейчас обсуждается с Россией, Турцией, Китаем и так далее, – отметил политолог.