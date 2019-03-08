Влах: Женщины несут красоту и свет в этот мир! (ВИДЕО)

Башкан Гагаузии Ирина Влах поздравила всех жительниц автономии и всей нашей страны с 8 Марта.

Дорогие наши, мамы, бабушки, сестры!

Искренне поздравляю всех вас с нашим весенним праздником 8 марта!

Женщины дают жизнь. Безграничная материнская любовь оберегает и защищает человека на протяжении всей его жизни. А какой огромный труд и ответственность вкладывают в воспитание детей многодетные матери! Особая мудрость женщины проявляется и в том, что она хранит семью и традиций рода. Женщины берут на себя все повседневные заботы по дому, много работают, и при этом сохраняют женственность, нежность и оптимизм. Женщины несут красоту и свет в этот мир.

Наши гагаузские женщины учат и лечат людей, развивают свой бизнес, занимаются политикой, строят и созидают. И делают свою работу профессионально, ответственно и с любовью.

Желаю нам всем весеннего, солнечного настроения, радости и счастья!