Влах встретилась с министром сельского хозяйства РФ и главой Россельхознадзора (ФОТО)

Влах встретилась с министром сельского хозяйства РФ и главой Россельхознадзора (ФОТО)

Башкан Гагаузии Ирина Влах провела в Москве встречу с сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Как сообщает пресс-служба главы автономии, в ходе беседы были обсуждены перспективы создания на территории Гагаузии совместных предприятий по переработке плодоовощной продукции. Стороны также договорились о том, что в ближайшем времени Гагаузию посетят эксперты Россельхознадзора, которые рассмотрят заявки аграриев, желающих поставлять фрукты и столовый виноград на российский рынок.

Стоит отметить, что Ирина Влах входит в молдавскую делегацию под руководством президента страны Игоря Додона, которая в эти дни совершает рабочий визит в РФ.

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