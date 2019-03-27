Влах вернула в НСГ скандальный закон о внесении поправок в Избирательный кодекс Гагаузии

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Башкан Гагаузии Ирина Влах не промульгировала закон о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс и вернула документ в Народное собрание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководства автономии.

В письме на имя председателя НСГ Владимира Кысса башкан Гагаузии, в частности, обращает внимание на допущенные процедурные нарушения законодательства со стороны депутатского корпуса при принятии этого закона. В частности, глава Гагаузии акцентировала внимание на том, что в соответствии с Законом о регламенте НСГ и Законом о законодательных актах, законопроект в обязательном порядке должен быть направлен на заключением всем субъектам права законодательной инициативы. Народным собранием этого сделано не было.

Кроме того, проект закона не был вынесен на публичные слушания, как того требует Закон АТО Гагаузия о прозрачности принятия решений, а многие депутаты сами узнали о его существовании на самом заседании НСГ. Решение о неподписании закона о внесении изменений в Избирательный кодекс башкан Гагаузии приняла, ссылаясь на результаты Советa с жителями автономии в Конгазе.

– На основании вышеизложенного, не вдаваясь даже в содержание, возвращаю в Ваш адрес принятый 18 марта Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс», как принятый с нарушением установленных законом процедур, которые невозможно уже исправить при повторном рассмотрении, – отмечается в письме башкана на имя председателя НСГ.

Стоит напомнить, что изменения в Избирательный кодекс Гагаузии были внесены посредством законодательной инициативы, предложенной депутатом Сергеем Чимпоешом. При этом на заседании Народного собрания стало известно об еще одной законодательной инициативе, депутата Григория Кадына, касающейся избирательных списков. Данные законодательные инициативы были объединены в один законопроект, который впоследствии был принят депутатами Народного собрания, и с которым категорически не согласились как Ирина Влах, так и широкая общественность.