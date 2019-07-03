Влах: В Гагаузии произойдут большие изменения

0

В АТО Гагаузия должны произойти серьезные изменения, в частности, в законодательном органе автономии. Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках специального выпуска на НТВ Молдова.

По ее словам, законодательные и исполнительные органы будут работать в нынешнем составе, но если это не удастся, будет предложен их роспуск, передает ipn.md. Что касается законодательного органа, необходимо определить, на благо кого работает это учреждение – на благо народа или на благо партии, отметила она.

В то же время Влах рассказала, что в настоящее время ведутся переговоры с главой государства Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный, а в ближайшее время могут начаться переговоры и с премьер-министром Майей Санду о законопроектах, касающихся Гагаузии, которые находятся на рассмотрении депутатов.

– Я хочу убедить премьер-министра, чтобы в Гагаузии состоялось заседание правительства, потому что последнее подобное заседание было три года назад, когда был принят план социально-экономического развития региона, – отметила башкан.

Ирина Влах говорит, что этот план был реализован и должен быть составлен другой. Кроме того, избранный башкан отмечает, что у нее есть конкретные предложения, как для правительства, так и для парламента, и она хочет начать дискуссии по этому вопросу.

– Мы действительно понимаем проблемные моменты между Исполнительным комитетом Гагаузии и Правительством Республики Молдова, и мы готовы помочь новому исполнительному органу Молдовы обсудить эти вопросы, чтобы не приходилось наступать на одни и те же грабли, что и предшественники. Мы хотим быть партнерами, – заявила она.

Напомним, по предварительным результатам Ирина Влах победила на выборах башкана Гагаузии с первого же тура, набрав почти 92% голосов жителей автономии. Голосование прошло 30 июня, в нем приняли участие более 50% избирателей.