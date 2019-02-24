Влах проголосовала за политическую стабильность и экономическое развитие Молдовы (ВИДЕО)

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Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на парламентских выборах «за политическую стабильность» и «бурное экономическое развитие» Республики Молдова. Об этом глава автономии заявила в своем комментарии для прессы после голосования на одном из избирательных участков Комрата.

Башкан пришла на голосование вместе со своей дочерью Анной. Глава автономии дождалась своей очереди, поскольку с самого утра избирательный участок был полон людьми.

После того, как башкан проголосовала, она пообщалась с прессой. Ирина Влах призвала жителей Гагаузии проявить активность и выполнить свой гражданский долг.

– Я очень хочу, чтобы в Республике Молдова воцарился мир. Чтобы выстроилась вертикаль власти. Эти выборы должны показать единство молдавского народа. Все мы ожидаем перспективы развития. Чтобы в Молдове восстановилась политическая стабильность и бурное экономическое развитие, – сказала она.