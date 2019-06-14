Влах примет участие в марше в поддержку президента, парламентского большинства и правительства

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Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах в это воскресенье, 16 июня, примет участие в марше в поддержку президента Игоря Додона, парламентского большинства и нового правительства Республики Молдова. Об этом она сообщила во время прямого эфира в социальных сетях.

Ирина Влах подчеркнула, что она одна из первых в Молдове сделала заявление о признании нового правительства, сформированного Партией социалистов и блоком “АКУМ”. Она заметила, что правящую коалицию поддержали и местные органы власти Гагаузии.

Кандидат в башканы подчеркнула, что считает новое правительство во главе с Майей Санду легитимным, а потому Ирина Влах намерена принять участие в народном марше в поддержку действий президента страны, парламентского большинства и нового правительства, пишет gagauzinfo.md.

– Сегодня президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду обратились к гражданам Молдовы и пригласили всех на народный марш в поддержку новой власти. Хочу сказать, что лично я приму участие в этом марше, чтобы поддержать нашего президента, парламент и правительство Республики Молдова, – отметила Ирина Влах.

Она также выступила за то, что процесс передачи власти от ДПМ к новой коалиции прошел мирным путем и не привел к конфронтации и гражданскому противостоянию.