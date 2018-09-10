Влах предложила провести выборы башкана Гагаузии 17 февраля

С такой законодательной инициативой глава автономии сегодня обратилась к депутатам Народного собрания.

Ирина Влах напомнила, что в наступающем году в Молдове пройдут не только выборы парламента, но и башкана Гагаузии. Она также отметила, что, назначив парламентские выборы на 24 февраля, действующий созыв законодательного органа фактически продлил свой мандат еще на три месяца, и, вместо положенных четырех лет, он проработает четыре года и три месяца.

– Подобные политические махинации и попытки узурпации власти вызывают оправданное возмущение и неприятие. Гагаузия, напротив, должна стать для всей страны примером высокой политической культуры. В то время, как парламентарии держатся за власть до последнего, в Гагаузии выборы должны пройти в срок. Я категорически против того, чтобы затягивать проведение выборов в нашей автономии, – заявила Влах, цитируемая порталом gagauzinfo.md.

В данной связи действующий башкан Гагаузии перечислила аргументы в пользу проведения выборов главы автономии 17 февраля 2019 года. Так, по ее словам, это позволит в полной мере и без задержек начать реализацию региональной программы капитальных вложений, продолжить реконструкцию дорожных сетей, продолжить внедрение социальных программ и международных проектов по развитию и реабилитации инфраструктуры, а также вовремя выплачивать заработные платы врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы. Кроме того, она отметила, что считает правильным завершить все политические баталии до марта, чтобы войти в Великий пост с чистыми мыслями и добрыми делами.

Как отмечает источник, законодательная инициатива о проведении выборов башкана 17 февраля будет зарегистрирована в Народном собрании уже сегодня.

В последний раз выборы главы автономии состоялись 15 марта 2015 года. Тогда с первого тура победила Ирина Влах.