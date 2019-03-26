Влах подписала постановление о неукоснительном соблюдении Уложения Гагаузии (ФОТО)

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Глава Гагаузии Ирина Влах подписала постановление «О неукоснительном соблюдении избирательными органами норм Уложения Гагаузии». В документе башкан Гагаузии констатирует наличие противоречий между некоторыми положениями Избирательного кодекса Гагаузии, принятого 31 июля 2015 года и Уложения Гагаузии, принятого 5 июня 1998 года.

В качестве гаранта Уложения Гагаузии, башкан подписала постановление, обязывающее избирательные органы автономии руководствоваться положениями Уложения при проведении выборов башкана.

– Центральной избирательной комиссии Гагаузии и другим избирательным органам, при наличии разногласий между Избирательным кодексом и Уложением Гагаузии, приоритет отдавать нормам Уложениям Гагаузии (Гагауз Ери), имеющим прямое действие и обладающим исключительной юридической силой на всей территории Гагаузии, – говорится в постановлении башкана Гагаузии.

Стоит отметить, что порог явки на выборах башкана, согласно положениям Уложения Гагаузии, составляет 50 процентов плюс один голос. А Избирательный кодекс Гагаузии предусматривает признание выборов действительными в случае участия в них одной трети избирателей.