Влах поблагодарила граждан: Благодаря вашей воле, участию и поддержке мы с вами провели эти выборы!

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Ирина Влах выступила с брифингом для прессы по окончании голосования за нового главу автономии. Влах отметила, что выборы состоялись – в них приняли участие более 50% жителей Гагаузии.

– Мы можем сегодня говорить о том, что выборы башкана состоялись, – сказала она.

Влах поблагодарила всех жителей автономии за участие в голосовании. Кроме того, она отметила, что прошедшая кампания была очень сложной, и что ее оппоненты предпринимали различные попытки сорвать выборы, однако у них это не получилось.

– Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. Хочу высказать огромную благодарность, что вы были рядом со мной, что многие приехали домой, в Гагаузию, чтобы принять участие в голосовании. Благодаря вашей воле, участию, поддержке, мы с вами провели эти выборы! – отметила Влах, обращаясь к гражданам.

Она также призвала своих оппонентов “успокоиться и признать эти выборы”.

– Гагаузия должна развиваться. В Гагаузии должен быть мир, стабильность, полное взаимопонимание, – добавила она.

Напомним, по данным гагаузских СМИ, Ирина Влах победила с первого тура выборов башкана.