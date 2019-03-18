Влах о возможном переносе даты выборов башкана: Гагаузский филиал ДПМ рассчитывает выиграть время

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Башкан Ирина Влах информирует широкую общественность о намерении демократического большинства в Народном собрании изменить сегодня дату выборов главы автономии и внести изменения в Избирательный кодекс Гагаузии. Об этом она сообщила на свой странице в соцсети.

По её мнению, «перенося дату выборов с 19 мая на июнь, депутаты НСГ, подконтрольные Демпартии, преследуют несколько целей».

⁃ Прежде всего, гагаузский филиал Демпартии рассчитывает выиграть время, чтобы жители автономии забыли об унизительном поражении на недавних парламентских выборах Николая Дудогло. Таким образом, гагаузские «демократы» ожидают, что их неформальный лидер получит больше шансов на победу в ходе выборов башкана. Также гагаузские «демократы» планируют к июню переформатировать Центральную избирательную комиссию АТО Гагаузия, назначив на руководящие должности в данной структуре подконтрольных людей. Очевидно, что перенос выборов с мая на июнь приведет к снижению активности избирателей и ставит под угрозу преодоление минимального порога явки, установленного Уложением АТО Гагаузия, – отметила она.

В этом контексте любые попытки изменить дату выборов башкана, определенную самими же депутатами, и избирательное законодательство Гагаузии Ирина Влах расценивает как грубое нарушение демократических принципов и неуважение к жителям АТО Гагаузия. Глава автономии выражает сожаление, что Народное собрание использует свою компетенцию не для защиты прав и полномочий Гагаузии, а для достижения электоральных интересов узкой группы лиц, заключается в обращении главы АТО Гагауз-Ери.