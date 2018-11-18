Влах: Каждый из нас должен быть уверенным в завтрашнем дне (ВИДЕО)

Жители Гагаузии любят нашу родную землю, Республику Молдова. Об этом, выступая на митинге ПСРМ, заявила башкан автономии Ирина Влах.

Она рассказала о большом количестве программ, запущенных в автономии по ее инициативе.

– Когда в 2016 году НАРЭ подняло цены на электроэнергию и газ, мы начали выплачивать гагаузскую компенсацию в отопительный период. С этого года более 25 тыс. человек являются получателями этой компенсации (люди с 1958 года и старше). Когда в РМ закрыли фонд поддержки населения, мы открыли гагаузский регион фонд поддержки населения, запустили ряд социальных программ по поддержке материнства и детства. Наши семьи получают гагаузские единовременные пособия на детей, поддерживаем семьи с двойнями (выплачиваем 20 тыс. леев), тройни (50 тыс. леев), дети до года получают из бюджета АТО бесплатные сухие смеси, студентам выплачивают стипендии из бюджета – всем кто учится в Комратском госуниверситете. В этом году мы запустили государственный региональный заказ, так как нуждаемся в технических специальностях и будем обеспечивать выпускников работой. Поддерживаем докторов, которые приедут в Гагаузию, и будем выплачивать им подъемные в размере 50 тыс. леев, чтобы наши жители получали качественное медобслуживание, – перечислила она.

Влах отметила, что “благодаря тому, что мы открыты, работаем с партнерами, поддерживаем инвесторов, нам удалось увеличить бюджет АТО в 2 раза, собственные доходы Гагаузии в 2,5 раза, мы платим аграриям субсидии, поддерживаем средний и малый бизнес, выплачиваем им гранты”.

– Все силы направляем на то, чтобы Гагаузия была экономически развитым и сильным регионом. Мы очень не хотим, чтобы нас разделяли по национальному признаку, мы хотим жить в РМ, хотим, чтобы наша страна была независимой, чтобы все мы работали над укреплением государственности страны. Каждый из нас должен быть уверенным в завтрашнем дне, должен чувствовать себя в безопасности, что он живет в достойной стране, и это возможно, потому что мы вместе, нас больше, и потому, что у РМ есть будущее, – заключила она.