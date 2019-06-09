Влах: Гагаузия с вами!

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Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах выступила с посланием на своей странице в соцсети по поводу сложившейся в стране ситуации.

– Глубоко встревожена нарастанием политического противостояния в нашей стране. Полностью поддерживаю усилия законно избранного президента Игоря Додона и легитимного парламентского большинства по формированию нового правительства, сохранению мира и стабильности в Республике Молдова. Верю в политическую мудрость главы государства и его способность найти достойный выход из сложившейся кризисной ситуации. Гагаузия с вами! – отметила она.