Влах бойкотирует заседание правительства, на котором будет рассмотрена скандальная инициатива МИДЕИ об отзыве посла РМ в РФ

Влах бойкотирует заседание правительства, на котором будет рассмотрена скандальная инициатива МИДЕИ об отзыве посла РМ в РФ

Башкан Гагаузии Ирина Влах категорически не приемлет инициативу Министерства иностранных дел и европейской интеграции об отзыве посла нашей страны в Российской Федерации. Об этом глава Гагаузии написала на своей странице в соцсети. 

– Очевидно, что этот демарш преследует лишь одну цель – накалить накануне выборов молдо-российские отношения и создать в лице России внешнюю угрозу.  Для жителей Гагаузии, как и для большинства граждан страны, Россия – это наш стратегический политический и экономический партнер. В Гагаузской автономии высоко ценят тесные связи с российскими регионами-партнерами и будут в дальнейшем наращивать потенциал межрегионального сотрудничества. Как глава Гагаузии, входящая по статусу в состав правительства, я отказываюсь принимать участие в заседании, на котором будет рассмотрена эта скандальная инициатива МИДЕИ, – отметила она. 

Напомним, ранее президент страны Игорь Додон заявил, что не подпишет указ об отзыве посла России в Молдове.

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