Владимир Рошка: Надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и мы начнём строить будущее вместе (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Парламента РМ от Партии социалистов по одномандатному округу №33 (Бачой, Кодру, Дурлешты, Сынджера, Трушены) Владимир Рошка проголосовал на своём избирательном участке.

Кандидат в депутаты от ПСРМ сообщил, что он проголосовал за тех, в кого искренне верит, проголосовал за процветание, за стабильный парламент и за идеалы, которые предложила и которым будет следовать его партия.

– Я надеюсь, что всё же здравый смысл возьмёт верх, и мы найдём в стране общий язык между собой, мы перестанем ругаться и начнём строить будущее вместе, – отметил Владимир Рошка.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.