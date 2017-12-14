Владимир Путин остается зарубежным политиком №1 в Молдове

Об этом свидетельствуют результаты представленного сегодня опроса “Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017”.

Согласно итогам исследования, российскому лидеру доверяют 54,7% граждан. Это первое место рейтинга. На втором месте канцлер Германии Ангела Меркель с 35%, на третьем – президент Румынии Клаус Йоханнис с 30,2%.

Дональду Трампу доверяют 18,7% молдаван, Эммануэлю Макрону – 16%, Петру Порошенко – 6,9%.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

Отметим,что в этом году Игорь Додон провел 6 встреч с Владимиром Путиным, в том числе был приглашен последним на Парад Победы в Москве 9 Мая. Следующая встреча двух президентов в российской столице состоится 26 декабря – российский лидер пригласил молдавского президента на неформальный саммит стран-участниц СНГ.