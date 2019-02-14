Владимир Путин – безоговорочный фаворит доверия молдаван среди иностранных политиков

Владимир Путин – безоговорочный фаворит доверия молдаван среди иностранных политиков

Президент Российской Федерации является зарубежным политиком с наивысшим доверием молдавских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в Кишиневе. 

Согласно итогам опроса, 24,8% опрошенных испытывают наибольшее доверие к Владимиру Путину – это первое место рейтинга. На втором месте с существенным отрывом – канцлер Германии Ангела Меркель, у которой 9%. На третьем – бывший президент Румынии Траян Бэсеску с 4,4%.

Четвертое место занял действующий президент Румынии Клаус Йоханнис с 4,3%. Следом – президент Беларуси Александр Лукашенко с 4,1% и президент США Дональд Трамп с 2,8%. Остальные набрали менее одного процента.

Опрос проводился компанией IData – Date Inteligente с 6 по 13 февраля. В нем приняли участие 1123 человека. Погрешность составляет +/- 2,92%.

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