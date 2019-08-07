Владимир Односталко и депутат блока «ACUM» провели встречу с жителями коммуны Кетросу (ФОТО)

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Депутат парламента от Партии социалистов Владимир Односталко совместно с депутатом парламента от блока «ACUM» Инной Григориу провели встречу с жителями коммуны Кетросу, в ходе которой обсуждался ряд важных проблем.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Владимир Односталко. По его словам, встреча проходила по запросу жителей коммуны.

– Местное государственное сельхоз предприятие доведено прежним руководством страны до банкротства. Пути выхода из ситуации есть. В ближайшее выйдем с предложениями о решении ситуации. Будем информировать, – написал депутат ПСРМ.