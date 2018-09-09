Владимир Миздренко выдвинут кандидатом ПСРМ в депутаты по Рышканскому одномандатному округу (ФОТО)

Владимир Миздренко выдвинут кандидатом ПСРМ в депутаты по Рышканскому одномандатному округу (ФОТО)

Партия социалистов провела сегодня, 9 сентября, митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей по отношению к регионам нашей страны. В акции приняли участие более тысячи человек.

Участники митинга – представители Рышканского, Дрокиевского и Дондюшанского районов – приняли декларацию, в которой выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону и Партии социалистов РМ, а также выдвинули и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Владимира Миздренко в качестве кандидата по Рышканскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Напомним, что вчера кандидатом по Окницкому одномандатному округу была выдвинута Ирина Лозован.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md