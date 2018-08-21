Владелица Land Rover лишилась укулеле и косметики, оставив машину незапертой

Из автомобиля 38-летней жительницы Рыбницкого района пропал музыкальный инструмент «укулеле», флешнакопитель и косметика.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в милицию обратилась 38-летняя жительница села Выхватинцы. Она сообщила о том, что из её личного автомобиля пропали ценные вещи. Незапертый Land Rover потерпевшей был припаркован во дворе её частного домовладения.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 19-летний сельчанин. Похищенное изъято по месту жительства подозреваемого и возвращено заявительнице. По факту кражи рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одна кража произошла в Бендерах. Дорогостоящий мобильный телефон пропал со столика в баре на улице Калинина. Около двух часов ночи своё имущество без должного присмотра оставил 38-летний житель столицы. О произошедшем мужчина сообщил в милицию. В результате комплекса проведённых мероприятий соучастники хищения были задержаны. Ими казались 30-летняя дама и её 24-летний приятель, оба – бендерчане. По факту кражи территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.