Владелец иномарки обнаружил утром своё авто в плачевном состоянии после нашествия воров (ФОТО)

Утро началось с неудачи для жителя столицы, который обнаружил свой автомобиль, оставленный на парковке, с разбитым стеклом. Машина пострадала от воров.

Инцидент произошёл сегодня на улице Богдан Воевод столичного сектора Рышкановка, пишет publika.md. Пострадавший владелец машины вызвал на место происшествия полицию. По его словам, он не хранил в автомобиле ценных вещей, которые могли бы привлечь грабителей.

Изображения разбитого авто появились в Сети. Интернет-пользователи пишут, что этой ночью в этом районе произошло несколько случаев автокраж. Органы правопорядка расследуют это дело.