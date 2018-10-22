Владельцы оружия гражданского назначения обязаны явиться в полицию до 25 октября

Владельцы оружия гражданского назначения обязаны явиться в полицию до 25 октября

Генеральный инспекторат полиции информирует о том, что все владельцы (физические и юридические) оружия гражданского назначения обязаны до 25 октября текущего года явиться в полицию  для получения соответствующих документов на авторизацию права владения им. 

По данным пресс-службы ведомства, до 25 октября владельцы огнестрельного и пневматического оружия в обязательном порядке должны явиться в Инспекторат полиции по месту прописки для получения соответсвующих документов, не предоставляя при этом само оружие. Это относится к владельцам огнестрельного оружия, а также пневматического. В случае несоблюдения данного требования, владельцы будут лишены права на хранение и использование оружия и боеприпасов. 

Согласно Закону о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения, для получения разрешения на оружие нового типа в ИП необходимо предъявить следующие документы:

  • копия удостоверения личности;
  • справка от участкового, что у владельца оружия есть сейф и необходимые условия для хранения оружия;
  • медицинская справка от нарколога;
  • медицинская справка от психиатра;
  • разрешение на оружие;
  • чек, подтверждающий оплату разрешения на оружие в размере 260 леев за каждую единицу оружия, от Moldindconbank.

Для получения разрешения на оружие нового типа для охотничьего ружья кроме вышеперечисленных документов необходимо также предъявить копию охотничьего билета.

В том случае, если человек утратил право на владение оружием, то новое разрешение выдаётся ему спустя пять лет. При этом владелец обязан вновь пройти  теоретический и практический курс использования огнестрельного оружия.

Для получения дополнительной информации, подачи жалоб или предложений по созданию механизмов эффективности, необходимо звонить по номеру 076 745 660.

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