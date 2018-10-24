Владельцев квартир, незаконно сдававших их в аренду, оштрафовали более чем на 17 тысяч леев за 2 месяца

В течение 2 месяцев Государственная налоговая служба (ГНС) наложила штрафы в размере 17 000 леев в отношении владельцев, незаконно сдающих в аренду жилья.

Так, в период с августа по сентябрь в ГНС было зарегистрировано 2 129 договоров сдачи в аренду недвижимости на всей территории страны, пишет realitatea.md. За указанный срок сотрудники ГНС выявили 753 человек-собственников недвижимости, которые потенциально сдают ее в аренду, и провели контроль у 30 из них. Таким образом, инспекторы наложили штрафы на 17 400 леев.

Всего за первые 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 7 126 договоров сдачи в аренду и было выявлено 3 220 владельцев, сдающих в аренду недвижимость не рамках закона. Кроме этого, инспекторы провели проверки у 348 владельцев квартир и наложили штрафы в размере 43 400 тысяч леев.

В связи с этим, ГНС напоминает: лица, которые сдают в аренду недвижимость, должны оплатить налог в размере 7% от полученных доходов. Подоходный налог следует выплачивать не позднее 2-го числа текущего месяца или же авансом. В случае, если договор найма квартиры был заключен после 2-го числа, сроком оплаты в этом месяце является следующий день после подписания документа. Выплата налога производится в любом коммерческом банке или почтовом отделении страны.

Граждане, которые сдают в аренду недвижимость, обязаны зарегистрировать соответствующие контракты в течение трёх дней с момента их заключения в подразделении Государственной налоговой службы по месту их прописки. Физическим лицам, которые не выполнят данные обязательства, грозят штрафы и санкции в соответствии с положениями Налогового кодекса.