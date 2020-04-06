Владельцев банковских карт предупреждают о новом виде мошенничества

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Граждан предупреждают о новой схеме хищения денежных средств посредством взлома учётных записей держателей карт.

По данным полиции, преступники связываются с владельцами карт через объявления на сайтах по продаже товаров или в социальных сетях. Под предлогом покупки, пишет tv8.md, они запрашивают личные данные граждан: номер карты, защитный код (CVV/CVC), пароли, отправленные посредством SMS на номер мобильного телефона держателя карты. Далее эти данные используют в мошеннических целях для доступа к онлайн-счетам.

В данной связи банковские учреждения настоятельно просят всех держателей карт не передавать пароли другим лицам, ни в какой форме и ни под каким предлогом, так как это автоматически подвергает риску взлома карты и денег на счёте. Если кто-либо получил доступ к вашему онлайн-счету или данным кредитной карты, следует немедленно позвонить в финансовое учреждение и сообщить о случившемся.

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