Владельца столичного ночного клуба задержали за продажу наркотиков (ФОТО)

Владелец одного из столичных ночных клубов, его жена и трое сотрудников заведения были задержаны вчера вечером сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками. Задержанные подозреваются в распространении наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте обыска таблетки экстази, амфетамин и марихуану. В результате предыдущих контрольных проверок полицейским под прикрытием удалось приобрести у местных официантов запрещённые препараты.

Подозреваемые признали свою вину, пишет publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.