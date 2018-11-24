Владельца столичного ночного клуба задержали за продажу наркотиков (ФОТО)

Владельца столичного ночного клуба задержали за продажу наркотиков (ФОТО)

Владелец одного из столичных ночных клубов, его жена и трое сотрудников заведения были задержаны вчера вечером сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками. Задержанные подозреваются в распространении наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте обыска таблетки экстази, амфетамин и марихуану. В результате предыдущих контрольных проверок полицейским под прикрытием удалось приобрести у местных официантов запрещённые препараты.

Подозреваемые признали свою вину, пишет publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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