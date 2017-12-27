Владельца магазинов Darwin оштрафовали на 600 тысяч леев

Судебная тяжба с Советом по конкуренции окончилась проигрышем в Высшей судебной палате.

ООО Cifrotech, которой принадлежат магазины Darwin, подала в суд на Совет по конкуренции после того, как инстанция наложила на него санкции в виде штрафа. Сумма штрафа составила 667.398 леев, сообщает bizlaw.md.

В иске Cifrotech говорится, что расследование в отношении компании было начато по подозрению в нарушении статьи №5 закона о конкуренции, в котором, помимо прочего, говорится о запрете антиконкурентных соглашений. Однако штраф был наложен по другой причине: за нарушение ст.68, п.(1), ч.d) закона о конкуренции. В нем говорится, что пленум Совета по конкуренции имеет право своим решением наложить штраф на лиц или на предприятия в случае, если таковые умышленно или по неосторожности отказываются подвергнуться проверке.

Компания обратилась в суд с просьбой аннулировать решение Совета и приостановить его исполнение.

Апелляционная палата иск отвергла, однако Cifrotech оспорила и это решение. Мотивируя апелляцию, в компании отметили, что в 2017 году они понесли убытки в 1,8 млн леев, а штраф от Совета конкуренции приведет к ее банкротству.

Тем не менее, Высшая судебная палата сочла эти доводы неубедительными, и отвергла апелляцию компании Cifrotech.