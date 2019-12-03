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Бывший лидер ЛДПМ Влад Филат освобожден из тюрьмы. Информацию подтвердил один из его адвокатов Ион Виздоагэ.

Напомним, Влада Филата задержали в октябре 2015 года. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Показания против него дал бывший мэр Оргеева Илан Шор, передаёт publika.md.

Летом этого года бывшему премьер-министру сократили срок заключения на один год и девять месяцев. Решение принял Кишиневский суд сектора Чеканы на основании постановления Европейского суда по правам человека, касающегося условий содержания.