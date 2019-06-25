Влад Батрынча о встрече с докладчиками ПАСЕ: Мы достигли взаимопонимания

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Председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча, в составе молдавской делегации, встретился с докладчиками Парламентской Ассамблеи Совета Европы Эгидиусом Варейкисом и Мэривенн Блондин. Встреча состоялась в Страсбурге, на “полях” летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ходе дискуссии были обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества. В частности, молдавская делегация поблагодарила ПАСЕ за поддержку новой власти в нашей стране.

– 9 июня, когда в Кишиневе происходили исторические события, наблюдатели ПАСЕ выступили с очень четкой реакцией, заявив, что они поддерживают легитимный Парламент Республики Молдова, легитимное правительство Молдовы. Они были одними из первых, кто выступил с подобным заявлением, тем самым, спровоцировав цепочку других реакций мирового сообщества, – отметил Влад Батрынча.

Депутат-социалист также сообщил, что в ближайшем будущем Молдову посетит делегация ПАСЕ, которой предстоит оценить внутриполитическую ситуацию в Молдове.

– Мы достигли взаимопонимания. В ближайшее время делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Молдову, и мы продолжим нашу деятельность, наше сотрудничество, в рамках тех обязательств, которые мы взяли на себя перед Советом Европы, – подчеркнул Влад Батрынча.