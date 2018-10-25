Влад Батрынча – кандидат ПСРМ в Кишиневе по одномандатному округу №28 (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча выдвинут кандидатом в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №28 в Кишиневе (Рышкановка). Решение было принято единогласно собравшимися на митинге, который прошел сегодня, 25 октября.

Как отметил в ходе мероприятия секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан, “наша задача, в первую очередь, сказать “Хватит!” этому режиму, который 9 лет издевался над народом в столице и во всей стране, и начинать изменения для того, чтобы люди хотели оставаться в Молдове, строить здесь свои семьи и полноценно развиваться, наконец чувствовать себя людьми у себя дома”. В свою очередь председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный напомнила, что с конца сентября формирование проводит по всей республике митинги протеста против действующей власти. В ходе акций граждане выразили решительный протест политике руководства страны и определились со своими кандидатами по одномандатным округам.

– Мы собрались, чтобы сказать “Нет!” нынешним правителям, которые 9 лет руководят страной. А Кишинев разрушают уже более 11 лет. Пришло время, чтобы они все ушли в отставку, – сказала она.

Лидер социалистов напомнила, что 24 февраля 2019 года состоятся парламентские выборы, на которых граждане впервые выберут депутатов по смешанной избирательной системе. Вся Молдова разделена на 51 избирательный округ, а в Кишиневе таковых 11: 2 в пригородах и 9 в самой столице. В каждом из округов республики и муниципия у Партии социалистов будет свой кандидат, который пойдет на выборы под символом ПСРМ – звездочкой, добавила Гречаный, призвав граждан массово поддержать претендентов формирования.

– Сегодня мы находимся на одном из этих округов, на Рышкановке. Я хочу предложить, чтобы вы выдвинули нашего чистого партийца, человека, которого знает вся Рышкановка, весь Кишинев и вся Республика Молдова, человека, который не боится говорить правду в глаза всем нашим политическим оппонентам, который всегда борется за государственность страны, который стоял у истоков воссоздания ПСРМ. Это исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, – объявила Зинаида Гречаный.

Кандидатура Влада Батрынчи была поддержана единогласно. Новоиспеченный кандидат поблагодарил коллег, а также всех собравшихся за оказанные поддержку и доверие.

– Я человек команды, и для меня важна не победа на каком-то конкретном округе. Самое главное – победа партии, всех хороших людей на предстоящих выборах, потому что несмотря на то, что все 9 лет страна воет, всем очень тяжело, я верю в то, что хороших людей больше, чем плохих. Мы просто обязаны победить. Я искренне считаю, что последний шанс что-то изменить в нашей стране – это 24 февраля, и если мы все не соберемся, не сплотимся и не отработаем на 200%, мы можем потерять всю страну в целом, – сказал он.

Пришедший поддержать Влада Батрынчу депутат ПСРМ, политолог, доктор наук Богдан Цырдя подчеркнул, что у депутатов Партии социалистов “нет счетов за границей, нет заграничных паспортов, наши семьи живут здесь, наши дети учатся здесь, мы связываем нашу жизнь с нашей Родиной, с Евразийским союзом”.

– Мы всегда были здесь, рядом с вами, и мы всегда будем рядом с кишиневцами, с пенсионерами, с многодетными семьями, с теми, кто всегда ратовал за государственность, нейтралитет, дружбу с Россией, демократический социализм – за то, что продвигает наша партия, – сказал он.

В свою очередь депутат Партии социалистов Владимир Головатюк подверг жесткой критике действующую власть, подчеркнув, что она оторвана от реальности.

– Порой мы в парламент вызываем и премьера, и министров, и недоуменно смотрим друг на друга и задаемся вопросами: “Это они про кого? Это они про какую страну говорят?” Королевство кривых зеркал. Слишком далеки они от народа, – сказал он, призвав граждан голосовать на выборах правильно.

В своем выступлении депутат Партии социалистов Владимир Односталко уделил особое внимание социальным проблемам в государстве, которые не решаются годами.

– Нам нужно объединиться, убедить граждан, соседей, прохожих, что единственный выход – это сменить власть, чтобы к власти пришли профессионалы. Эта власть боится людей, она не знает людей, она даже не знает, что происходит в их дворах. Мы должны объединиться вокруг лучших людей и выбрать лучших людей, – подчеркнул он.

Депутат ПСРМ Владимир Цуркан, тем временем, отметил, что благодаря символу ПСРМ – звезде – граждане смогут привести к власти настоящую команду профессионалов, которых отличает честность, патриотизм, ум и совесть.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.