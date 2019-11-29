Влад Батрынча избран вице-спикером парламента

Влад Батрынча избран вице-спикером парламента

Депутат Партии социалистов Влад Батрынча был избран сегодня вице-председателем парламента. Соответствующий проект решения был поддержан сегодня большинством голосов депутатов. 

Должность вице-спикера стала вакантной после того, как Ион Чебан сдал мандат депутата и, соответственно, заместителя председателя законодательного органа, так как должность парламентария является несовместимой с должностью генерального примара муниципия Кишинев.

До сих пор Влад Батрынча занимал должность председателя парламентской фракции ПСРМ. Отныне возглавлять ее будет Корнелиу Фуркулицэ.

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