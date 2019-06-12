Влад Батрынча и Ион Чебан примут участие в работе сессии ПАСЕ

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Парламент утвердил номинальный состав делегации, которая примет участие в работе очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 24-28 июня.

Председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча сообщил, что, по предложению Мониторинговой комиссии ПАСЕ под руководством г-на Варейкиса и г-жи Блонден, в ходе парламентской сессии ПАСЕ будет рассмотрена текущая политическая ситуация в Молдове.

– В преамбуле к обращению г-на Варейкиса содержится важная для Молдовы информация, а именно признание действующего правительства и приглашение Венецианской комиссии представить срочную экспертизу скандальных решений Конституционного суда, – сказал Влад Батрынча.

В состав делегации вошли следующие представители ПСРМ: председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча, вице-спикер парламента от ПСРМ Ион Чебан